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«Алтай-Пригород» получит 19 новых вагонов

Главная Экономика
Барнаул
09:44 5 Ноября 2020
маршруты, железные дороги, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Алтай-Пригород» получит в ноябре этого года в общей сложности 19 новых вагонов. Четыре из них уже курсируют в составе ускоренного пригородного поезда «Просторы Алтая».

По данным Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), инвестиции ОАО РЖД в приобретение нового подвижного состава превысили 1 млрд руб. Вагоны на 60 мест выпущены на ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Они оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Поезд «Просторы Алтая» работает на маршруте Барнаул – Алейская – Рубцовск с 2011 года. Как уточнили в ЗСЖД, пригородные поезда с новыми вагонами также будут курсировать по маршруту Барнаул – Бийск.

Как писали Sibnovosti.ru, о предстоящей в этом году поставке вагонов стало известно в феврале в ходе рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и начальника ЗСЖД Александра Грицая.

Фото: сайт АО «Алтай-Пригород»

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