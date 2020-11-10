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«Мусорного» регоператора в Республике Алтай раскритиковали за качество работы

Главная Экономика
Барнаул
09:43 10 Ноября 2020
мусор, глава, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин раскритиковал работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Критика прозвучала на совещании, в котором приняли участие руководители исполнительных органов власти региона и главы муниципалитетов.

Совещание прошло вчера. В ходе него обсуждалась ситуация с вывозом ТКО в Горно-Алтайске, а также Майминском, Турочакском, Чемальском и Чойском районах республики.

«От жителей продолжают поступать жалобы, в соцсетях – фотографии переполненных мусорных баков, контейнерных площадок. Администрации города совместно с министерством регионального развития необходимо нормализовать график регионального оператора по вывозу и устранить эту проблему», - заявил Олег Хорохордин (цитата по официальному сайте Республики Алтай).

Он поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову провести выездную проверку текущего состояния полигонов и вынести предложения по оргвыводам в отношении регионального оператора.

Название компании в сообщении не уточняется. По данным «Интерфакс-Сибирь», речь идет об ООО «Коммунальщик».

Как писали Sibnovosti.ru, еще в июне 2019 года Олег Хорохордин раскритиковал состояние дел с уборкой мусора в муниципалитетах. Он констатировал, что «уговоры и увещевания» уже не действуют и объявил о переходе к «более жестким мерам». В апреле этого года «Российский экологический оператор» предупредил о том, что региональные операторы в нескольких сибирских регионах могут прекратить работу из-за плохого финансового состояния. В том числе, в Республике Алтай.

Фото: сайт управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

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