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В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

Главная Экономика
Барнаул
16:00 12 Ноября 2020
дорога, строительство, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле планируют до 1 сентября 2021 года завершить строительство дороги по Северному Власихинскому проезду от ул. Попова до пр. Энергетиков. Работы уже начались.

Строительство выполнит ООО «Алтайдорстрой». Стоимость заключенного в октябре контракта составляет 249,5 млн руб.

«Строительство данной автомобильной дороги предусматривает увеличение пропускной способности уличной дорожной сети в районе строительства объекта, а также снижение транспортной загруженности ул. Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова. Кроме того, новая дорога позволит снизить социальную напряженность в микрорайоне, вызванную отсутствием обустроенной подъездной дороги к построенным многоквартирным жилым домам», - говорится в сообщении официального сайта Барнаула.

По словам заместителя председателя муниципального комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, в 2020 году перенесут инженерные сетей, расположенные под дорогой и построят сети ливневой канализации.

Фото: официальный сайт Барнаула

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