Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

Неработающий железнодорожный путепровод над федеральной автодорогой Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае будет убран. Работы по его демонтажу уже начались.

Путепровод находится на 215-м км трассы, недалеко от города Новоалтайска. По данным министерства транспорта Алтайского края, он был построен около 1990 года, но так и не эксплуатировался.

«Демонтаж проходит в рамках капитального ремонта Чуйского тракта, с 212 км по 216 км, и необходим, чтобы расширить дорогу до четырех полос», - отметили в министерстве.

Завершить демонтаж предполагается к концу этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле на «Чуйском тракте» на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края началось строительство двухуровневой транспортной развязки. Ввод объекта в эксплуатацию, по данным ФКУ Упрдор «Алтай», запланирован в ноябре 2022 года.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края