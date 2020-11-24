24 ноября
Барнаул
погода -6 °C
75.76
 
€ 89.93
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

Главная Экономика
Барнаул
10:25 24 Ноября 2020
трасса, работы, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Неработающий железнодорожный путепровод над федеральной автодорогой Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае будет убран. Работы по его демонтажу уже начались.

Путепровод находится на 215-м км трассы, недалеко от города Новоалтайска. По данным министерства транспорта Алтайского края, он был построен около 1990 года, но так и не эксплуатировался.

«Демонтаж проходит в рамках капитального ремонта Чуйского тракта, с 212 км по 216 км, и необходим, чтобы расширить дорогу до четырех полос», - отметили в министерстве.

Завершить демонтаж предполагается к концу этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле на «Чуйском тракте» на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края началось строительство двухуровневой транспортной развязки. Ввод объекта в эксплуатацию, по данным ФКУ Упрдор «Алтай», запланирован в ноябре 2022 года.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

12 Ноября 2020 г.
Новая дорога по Северному Власихинскому проезду появится к сентябрю 2021 года
Новости Барнаула: «Мусорного» регоператора в Республике Алтай раскритиковали за качество работы

«Мусорного» регоператора в Республике Алтай раскритиковали за качество работы

10 Ноября 2020 г.
Глава региона поручил проверить деятельность компании
Новости Барнаула: «Алтай-Пригород» получит 19 новых вагонов

«Алтай-Пригород» получит 19 новых вагонов

5 Ноября 2020 г.
Они будут курсировать в поездах на двух маршрутах
Новости Барнаула: Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

27 Октября 2020 г.
Предстоит реконструкция мостов через Барнаулку и Власиху
Новости Барнаула: Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

19 Октября 2020 г.
Возведение объекта остановилось в 2016 году
Новости Барнаула: В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

13 Октября 2020 г.
Сделать это порекомендовала мэрия столицы Республики Алтай
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Руководителей алтайского медцентра арестовали по подозрению в хищении

Руководителей алтайского медцентра арестовали по подозрению в хищении

19 Ноября 2020 г.
Сумма хищений оценивается в 170 млн рублей
Новости Барнаула: Туристам на Алтае предложат кочевой образ жизни

Туристам на Алтае предложат кочевой образ жизни

24 Ноября 2020 г.
В «Бирюзовой Катуни» создадут кемпинг с киргизскими юртами
Новости Барнаула: В барнаульской колонии потушили крышу

В барнаульской колонии потушили крышу

23 Ноября 2020 г.
В результате пожара никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru