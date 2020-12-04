Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

В Республике Алтай начинается работа над проектом строительства нового здания БОУ «Республиканский классический лицей». Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел руководитель фракции «Единой России» в госсобрании – эл курултае региона Владислав Рябченко.

Отчет о приеме опубликован на сайте республиканского парламента. По его данным, о перспективах строительства спросила депутата жительница Горно-Алтайска.

Как сообщил Владислав Рябченко, правительство Горного Алтая прорабатывает вопрос над расширением существующего земельного участка. В 2021 году предполагается разработать проектно-сметную документацию.

Республиканский классический лицей был создан в 1992 году. Двухэтажное здание, построенное еще до Великой Отечественной войны, расположено в Горно-Алтайске на Коммунистическом проспекте. Многоуровневая система образования в учебном заведении осуществляется по восьми профилям. В 2016 году лицей вошел в число 200 лучших школ России.

Фото: сайт БОУ «Республиканский классический лицей»