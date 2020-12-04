4 декабря
Барнаул
погода -13 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

Главная Экономика
Барнаул
12:41 4 Декабря 2020
строительство, депутаты, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Алтай начинается работа над проектом строительства нового здания БОУ «Республиканский классический лицей». Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел руководитель фракции «Единой России» в госсобрании – эл курултае региона Владислав Рябченко.

Отчет о приеме опубликован на сайте республиканского парламента. По его данным, о перспективах строительства спросила депутата жительница Горно-Алтайска.

Как сообщил Владислав Рябченко, правительство Горного Алтая прорабатывает вопрос над расширением существующего земельного участка. В 2021 году предполагается разработать проектно-сметную документацию.

Республиканский классический лицей был создан в 1992 году. Двухэтажное здание, построенное еще до Великой Отечественной войны, расположено в Горно-Алтайске на Коммунистическом проспекте. Многоуровневая система образования в учебном заведении осуществляется по восьми профилям. В 2016 году лицей вошел в число 200 лучших школ России.

Фото: сайт БОУ «Республиканский классический лицей»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

24 Ноября 2020 г.
Демонтаж объекта стал необходим из-за расширения трассы
Новости Барнаула: В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

12 Ноября 2020 г.
Новая дорога по Северному Власихинскому проезду появится к сентябрю 2021 года
Новости Барнаула: «Мусорного» регоператора в Республике Алтай раскритиковали за качество работы

«Мусорного» регоператора в Республике Алтай раскритиковали за качество работы

10 Ноября 2020 г.
Глава региона поручил проверить деятельность компании
Новости Барнаула: «Алтай-Пригород» получит 19 новых вагонов

«Алтай-Пригород» получит 19 новых вагонов

5 Ноября 2020 г.
Они будут курсировать в поездах на двух маршрутах
Новости Барнаула: Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

27 Октября 2020 г.
Предстоит реконструкция мостов через Барнаулку и Власиху
Новости Барнаула: Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

19 Октября 2020 г.
Возведение объекта остановилось в 2016 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru