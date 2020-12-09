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Урожай зерновых в Алтайском крае снизился из-за засухи

Главная Экономика
Барнаул
14:31 9 Декабря 2020
зерно, министр, засуха
Автор: Sibnovosti.ru
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Урожай зерновых в Алтайском крае в этом году составил 3,9 млн т. Это на 15,2% меньше, чем в прошлом году.

Цифры назвал сегодня министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. Он выступил на заседании правительства региона.

«В сравнении с прошлым годом произошло снижение объемов производства зерновых, зернобобовых, овощей, картофеля и немного кормовых культур, индекс производства в сельском хозяйстве по итогам десяти месяцев составил 96%, … примерно такой же показатель будет по итогам года. В противовес погодным аномалиям сработал уровень технической и технологической оснащенности хозяйств, меры господдержки», - процитировал министра ТАСС.

В прошлом году урожай зерновых в Алтайском крае составил 4,6 млн т. В 2020-м значительная часть региона была подвержена засухе.

В соседней Новосибирской области в этом году собрали 2,65 млн т зерновых. Это повторение результата 2019 года. В Омской области объем урожая превысил 3 млн т.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края

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