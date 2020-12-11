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В Алтайском крае сдали новый мост через Песчаную

Главная Экономика
Барнаул
13:23 11 Декабря 2020
мост, строительство, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В Смоленском районе Алтайского края завершено строительство нового моста через реку Песчаную. Работы выполнило ООО «Барнаульское ДСУ-4».

Протяженность мостового сооружения составляет 174 м, с подходами – 1,2 км. Стоимость проекта – 351 млн руб. Строительство велось около года.

Как пояснили в министерстве транспорта Алтайского края, новый мост заменил прежнее сооружение постройки 1969 года. Объектом пользуются, в частности, сельхозпроизводители  Алейского, Петропавловского и ряда других районов региона.

«Основной сложностью при производстве работ на мосту через реку Песчаная в Смоленском районе стало проведение подготовительных мероприятий в минусовые температуры. Дорожникам приходилось задействовать больше техники в работе с промерзшим грунтом, а также обогревать конструкции при их монтаже», - сообщили в ведомстве о трудностях в реализации проекта.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края

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