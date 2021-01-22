На алтайской станции Тягун модернизировали вокзал

В Алтайском крае модернизировали вокзал на железнодорожной станции Тягун. Поселок в салаирской тайге популярен у любителей зимних видов спорта.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, новое здание рассчитано на одновременное пребывание 100 пассажиров. Кроме того, оборудована площадка для стоянки автобусов и автомобилей, увеличена длина посадочной платформы для приема пригородных поездов составностью до 10 вагонов. В проект было вложено около 200 млн руб.

«В последнее время пассажиропоток к нам вырос раза в два. Особенно заметно по выходным дням: за день через вокзал проходит до 150 человек. Приезжают целые классы школьников вместе с учителями, много туристов с лыжами, сноубордами», - рассказал начальник станции Владимир Крылов.

Вокзал на станции Тягун был построен около 70 лет назад. В настоящее время на станции ежедневно останавливаются три пары пригородных электропоездов, через день - пассажирский Москва - Абакан. В поселке проходят соревнования по лыжному спорту. Как сообщил официальный сайт Алтайского края, в декабре прошлого года здесь впервые состоялся финал Кубка России по зимнему триатлону.

Фото: Антон Федотов/официальный сайт Алтайского края