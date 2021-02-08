8 февраля
Барнаул
погода -7 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В Горный Алтай направят средства на борьбу с последствиями добычи ртути

Главная Экономика
Барнаул
09:43 8 Февраля 2021
правительство, ущерб, завод
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В этом году Республика Алтай получит из федерального бюджета 115 млн руб. на решение экологических проблем на территории «Акташского горно-металлургического завода». Еще 1 млн руб. будет направлено на из регионального бюджета.

Средства пойдут на разработку проекта ликвидации накопленного вреда, говорится в сообщении правительства РФ. Кабмин внес соответствующие изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай.

«Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути. За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать», - пояснили в правительстве.

Завод, который разрабатывал ртутнорудное месторождение, находится на территории Улаганского района. Производственная деятельность на площадке была прекращена в середине 2000-годов. После нее на территории остались ртутьсодержащие отходы.

Как писали Sibnovosti.ru, еще в 2013 году министерство природных ресурсов и экологии подготовило предложения по реализации 50 первоочередных проектов, направленных на ликвидацию прошлого экологического ущерба на всей территории России. В том числе, и по «Акташскому горно-металлургическому заводу».

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: На алтайской станции Тягун модернизировали вокзал

На алтайской станции Тягун модернизировали вокзал

22 Января 2021 г.
Поселок в салаирской тайге популярен у любителей зимних видов спорта
Новости Барнаула: Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

19 Января 2021 г.
Бизнесмен приобрел комплекс на ул. Союза Республик за 38,3 млн рублей
Новости Барнаула: В Алтайском крае сдали новый мост через Песчаную

В Алтайском крае сдали новый мост через Песчаную

11 Декабря 2020 г.
Работы шли около года
Новости Барнаула: Урожай зерновых в Алтайском крае снизился из-за засухи

Урожай зерновых в Алтайском крае снизился из-за засухи

9 Декабря 2020 г.
В регионе собрали 3,9 млн тонн
Новости Барнаула: Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

4 Декабря 2020 г.
Проектно-сметную документацию на строительство подготовят в 2021 году
Новости Барнаула: Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

Над «Чуйским трактом» в Алтайском крае уберут путепровод

24 Ноября 2020 г.
Демонтаж объекта стал необходим из-за расширения трассы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Метели перекрыли трассы в Алтайском крае

Метели перекрыли трассы в Алтайском крае

4 Февраля 2021 г.
Ограничения сохраняются на двух участках
Новости Барнаула: Экс-глава района Барнаула стал фигурантом уголовного дела

Экс-глава района Барнаула стал фигурантом уголовного дела

5 Февраля 2021 г.
Оно расследуется по статьям УК РФ о мошенничестве и растрате
Новости Барнаула: Причину смерти бывшего политика на Алтае выясняют следователи и газовики

Причину смерти бывшего политика на Алтае выясняют следователи и газовики

3 Февраля 2021 г.
В Барнауле прощаются с Александром Назарчуком
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru