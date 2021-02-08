В Горный Алтай направят средства на борьбу с последствиями добычи ртути

В этом году Республика Алтай получит из федерального бюджета 115 млн руб. на решение экологических проблем на территории «Акташского горно-металлургического завода». Еще 1 млн руб. будет направлено на из регионального бюджета.

Средства пойдут на разработку проекта ликвидации накопленного вреда, говорится в сообщении правительства РФ. Кабмин внес соответствующие изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай.

«Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути. За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать», - пояснили в правительстве.

Завод, который разрабатывал ртутнорудное месторождение, находится на территории Улаганского района. Производственная деятельность на площадке была прекращена в середине 2000-годов. После нее на территории остались ртутьсодержащие отходы.

Как писали Sibnovosti.ru, еще в 2013 году министерство природных ресурсов и экологии подготовило предложения по реализации 50 первоочередных проектов, направленных на ликвидацию прошлого экологического ущерба на всей территории России. В том числе, и по «Акташскому горно-металлургическому заводу».

Фото: официальный сайт Республики Алтай