Мост в Барнауле решили реконструировать побыстрее

Завершить реконструкцию моста на ул. Челюскинцев в Барнауле предполагается раньше срока, указанного в контракте на проведение работ. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр столицы Алтайского края Вячеслав Франк.

Работы начались 1 февраля. Их ведет «Барнаульское ДСУ №4». По данным официального сайта Барнаула, к настоящему времени завершаются работы по демонтажу железобетонных конструкций.

«Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, но мы приложим максимум усилий к тому, чтобы сдать мост в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Понимая важность этого узла для движения транспорта, мы гарантированно завершим строительство к концу сентября 2021 года», – заявил в ходе совещания заместитель директора по капстроительству «Барнаульского ДСУ №4» Денис Попрядухин.

В 2022 году власти Барнаула планируют приступить к реконструкции путепровода на Новом рынке. По оценке мэра, на реализацию этого проекта потребуется два года и около 1,3 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, в 2021 году в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтируют 19 улиц.

Фото: официальный сайт Барнаула