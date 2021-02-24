24 февраля
Барнаул
погода -10 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Мост в Барнауле решили реконструировать побыстрее

Главная Экономика
Барнаул
13:33 24 Февраля 2021
мост, работы, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Завершить реконструкцию моста на ул. Челюскинцев в Барнауле предполагается раньше срока, указанного в контракте на проведение работ. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр столицы Алтайского края Вячеслав Франк.

Работы начались 1 февраля. Их ведет «Барнаульское ДСУ №4». По данным официального сайта Барнаула, к настоящему времени завершаются работы по демонтажу железобетонных конструкций.

«Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, но мы приложим максимум усилий к тому, чтобы сдать мост в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Понимая важность этого узла для движения транспорта, мы гарантированно завершим строительство к концу сентября 2021 года», – заявил в ходе совещания заместитель директора по капстроительству «Барнаульского ДСУ №4» Денис Попрядухин.

В 2022 году власти Барнаула планируют приступить к реконструкции путепровода на Новом рынке. По оценке мэра, на реализацию этого проекта потребуется два года и около 1,3 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, в 2021 году в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтируют 19 улиц.

Фото: официальный сайт Барнаула

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Горный Алтай направят средства на борьбу с последствиями добычи ртути

В Горный Алтай направят средства на борьбу с последствиями добычи ртути

8 Февраля 2021 г.
Внесены изменения в программу развития республики
Новости Барнаула: На алтайской станции Тягун модернизировали вокзал

На алтайской станции Тягун модернизировали вокзал

22 Января 2021 г.
Поселок в салаирской тайге популярен у любителей зимних видов спорта
Новости Барнаула: Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

19 Января 2021 г.
Бизнесмен приобрел комплекс на ул. Союза Республик за 38,3 млн рублей
Новости Барнаула: В Алтайском крае сдали новый мост через Песчаную

В Алтайском крае сдали новый мост через Песчаную

11 Декабря 2020 г.
Работы шли около года
Новости Барнаула: Урожай зерновых в Алтайском крае снизился из-за засухи

Урожай зерновых в Алтайском крае снизился из-за засухи

9 Декабря 2020 г.
В регионе собрали 3,9 млн тонн
Новости Барнаула: Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

4 Декабря 2020 г.
Проектно-сметную документацию на строительство подготовят в 2021 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Республике Алтай загорелся торговый центр

В Республике Алтай загорелся торговый центр

24 Февраля 2021 г.
Находившиеся в здании люди смогли эвакуироваться самостоятельно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru