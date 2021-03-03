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В Барнауле построят две школы по проекту ГЧП

Главная Экономика
Барнаул
08:33 3 Марта 2021
премьер-министр, строительство, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство России поддержит проект строительства школ в Алтайском крае в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в регион.

Проблема обсуждалась в ходе визита главы кабмина в среднюю школу №53 в Барнауле. По словам алтайского губернатора Виктора Томенко, только в столице края необходимо построить более 10 школ на более чем 7 тыс. учебных мест.

«Вместе с министерством просвещения и ВЭБ.РФ мы прорабатываем возможность построить две школы в рамках государственно-частного партнерства, на 1 100 и 550 мест. Хотели бы просить, Михаил Владимирович, включить Алтайский край в такой проект министерства просвещения», - обратился губернатор к Михаилу Мишустину.

По словам премьер-министра, в правительстве поддерживают подобное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения.

«Мы смотрели материалы, когда готовились к поездке, я поддержку обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком. Министерство просвещения и министерство финансов по приезде оформят все необходимые документы», - процитировал Михаила Мишустина сайт российского правительства.

Фото: сайт правительства Российской Федерации

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