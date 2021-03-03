В Барнауле построят две школы по проекту ГЧП

Правительство России поддержит проект строительства школ в Алтайском крае в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в регион.
Проблема обсуждалась в ходе визита главы кабмина в среднюю школу №53 в Барнауле. По словам алтайского губернатора Виктора Томенко, только в столице края необходимо построить более 10 школ на более чем 7 тыс. учебных мест.
«Вместе с министерством просвещения и ВЭБ.РФ мы прорабатываем возможность построить две школы в рамках государственно-частного партнерства, на 1 100 и 550 мест. Хотели бы просить, Михаил Владимирович, включить Алтайский край в такой проект министерства просвещения», - обратился губернатор к Михаилу Мишустину.
По словам премьер-министра, в правительстве поддерживают подобное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения.
«Мы смотрели материалы, когда готовились к поездке, я поддержку обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком. Министерство просвещения и министерство финансов по приезде оформят все необходимые документы», - процитировал Михаила Мишустина сайт российского правительства.
Фото: сайт правительства Российской Федерации