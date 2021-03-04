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В алтайском «Манжероке» проложат новые трассы

Главная Экономика
Барнаул
09:17 4 Марта 2021
комплекс, горнолыжник, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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Протяженность трасс на горнолыжном курорте «Манжерок» в Республике Алтай увеличат еще на 22 км. Об этом сообщил гендиректор ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» Владимир Щербинин.

Руководитель компании принял участие во встрече премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина с представителями турбизнеса. Она прошла вчера в Горно-Алтайске.

«На сегодняшний день мы уже увеличили протяженность горнолыжных трасс с 1,5 тыс. до 8,5 тыс. м. В будущем планируем увеличить их в четыре раза - еще на 22 км общей протяженности. Также планируем построить еще четыре новых, современных подъемника и все трассы оснастить современной системой механического снижения», - процитировал ТАСС Владимира Щербинина.

Кроме того, для VIP-гостей курорта на вершине горы Синюхи построят вилл с термальным и банным комплексами, рестораном. На реализацию первого этапа работ курорту выделено 4,5 млрд руб.

В прошлом году «Манжерок» посетило 282 тыс. туристов. Это примерно 15% от общего числа гостей, приехавших в Республику Алтай.

Фото: сайт курорта «Манжерок»

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