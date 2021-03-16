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В Алтайском крае за год расселят из аварийного жилья 1,34 тыс. человек

Главная Экономика
Барнаул
13:53 16 Марта 2021
жилье, средства, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году из аварийного жилья в Алтайском крае должны переехать 1,34 тыс. человек.  Площадь расселяемого жилья составит около 24 тыс. кв. м.

Расселение будет проведено в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Славгороде. По данным официального сайта Алтайского края, на эти цели федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ и краевой бюджет направят в общей сложности 776,5 млн руб.

В 2019-2020 годы в регионе из аварийных помещений переехали почти 2 тыс. человек. За это время было расселено более 800 квартир общей площадью 30 тыс. кв. м.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ края Евгения Григоренко, до сентября 2025 года предстоит расселить более 100 тыс. кв. м аварийного жилья, в которых проживает 7,8 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года Алтайский край запросил в Фонде содействия реформированию ЖКХ 316,3 млн руб. на программу переселения граждан из аварийного жилья в 2021-2022 годах.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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