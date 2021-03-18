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В Республике Алтай отмечен бурный рост промышленного производства

Главная Экономика
Барнаул
12:29 18 Марта 2021
промышленность, рост, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленность Республики Алтай в начале этого года продемонстрировала бурный рост. Индекс промпроизводства по итогам первых двух месяцев составил 138,8%.

Значительный рост зафиксирован в самых разных отраслях промышленности. В  добывающих видах он составил 65,5%, в том числе в добыче руд цветных металлов - 66,9%.

Индекс обрабатывающих производств достиг 163%.

«Максимальный рост отмечен в производстве текстильных изделий (в 13,3 раза), одежды (в 1,9 раза), напитков (на 60,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 21,6%)», - отметил официальный сайт Республики Алтай.

Как писали Sibnovosti.ru, индекс промпроизводства в Новосибирской области по итогам января-февраля 2021 года составил  105,6%. При этом обрабатывающее производство выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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