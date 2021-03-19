После поездки на Алтай Михаил Мишустин поручил принять меры по развитию туризма

До 1 июля федеральные министерства экономического развития и финансов, а также Роспотребнадзор должны подготовить предложения по правилам деятельности гостевых домов. Такое поручение дал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.

«Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, этим же трем ведомствам поручено подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Отмечается, что срок кредитования не должен превышать 10 лет.

В числе других поручений, данных ряду федеральных структур, – изменение пограничного режима в районе горы Белухи для увеличения потока туристов, строительство базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами, техническое оснащение аэропорта Горно-Алтайска.

Михаил Мишустин побывал в Республике Алтай в начале марта.

«К сожалению, туристическая инфраструктура недостаточно развита. Именно поэтому мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента – в сфере туризма. Уже до начала апреля мы должны все его основные параметры рассмотреть…», - заявил он в ходе встречи с представителями туристического бизнеса в Горно-Алтайске.

Фото: сайт правительства РФ