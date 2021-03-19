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На Алтае опасаются роста энерготарифов при объединении двух тарифных зон

Главная Экономика
Барнаул
12:06 19 Марта 2021
тарифы, электроэнергия, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Объединение тарифных зон Алтайского края и Республики Алтай в электроэнергетике возможно только в том случае, если это не приведет к росту тарифной нагрузки для потребителей края. Об этом говорится в сообщении официального сайта Алтайского края по итогам совещания, которое провел в Москве вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

Участники совещания обсудили перспективы такого объединения и его последствия.  

«… При создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся - в Республике Алтай или Алтайском крае, - будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5-2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края», - отметили в краевом правительстве.

По его данным, в настоящее время тариф для населения в Республике Алтай составляет 5,36 рубля за кВт/ч, в Алтайском крае - 4,29 рубля за кВт/ч. При этом порядка 80% жителей Алтайского края оплачивают электроэнергию с понижающим коэффициентом (от 0,783 до 0,815). Примерно такая же ситуация в Республике Алтай. Для всех остальных потребителей электроэнергии тарифы в республике выше, чем в крае почти на 70%.

По итогам совещания федеральные органы власти и регионы должны определить оптимальный вариант решения проблемы.

В ноябре прошлого года иркутский губернатор Игорь Кобзев выступил против аналогичного выравнивания тарифов Иркутской области и Республики Тува.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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