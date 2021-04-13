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В столице Республики Алтай подскочил объем задолженности горожан за ЖКХ

Главная Экономика
Барнаул
08:58 13 Апреля 2021
долги, жкх, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске в этом году резко вырос объем задолженности горожан за коммунальные услуги. Он достиг 74,7 млн руб.

Речь идет о задолженности перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. Большая часть этой суммы - 49,1 млн. руб. – приходится на долги за отопление. По данным официального портала Горно-Алтайска, с начала года общая сумма задолженности увеличилась почти вдвое.

«Неуплата за жилищно-коммунальные услуги в первую очередь сказывается на работе ресурсоснабжающих организаций, которые испытывают сложности по выплате заработной платы сотрудникам, проведении плановых ремонтных работ, в том числе для проведения работ по подготовке к очередному отопительному сезону», - отметили в связи с этим в мэрии столицы Республики Алтай.

По данным муниципальных властей, одна из причин роста задолженности – перетоп. Он вызывает жалобы местных жителей.

Фото: официальный портал Горно-Алтайска

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