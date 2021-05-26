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Подписано соглашение о строительстве ФОКа для смешанных единоборств в Барнауле

Главная Экономика
Барнаул
13:58 26 Мая 2021
строительство, комплекс, единоборства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий смешанными единоборствами. Объект появится на ул. Взлетной.

По данным мэрии Барнаула, площадь ФОКа превысит 1 тыс. кв. м. Это сделает его крупнейшей площадкой для смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе.    

Строительство будет вестись в рамках 15-летнего концессионного соглашения. Его подписали мэрия столицы Алтайского края и ООО «Атлант». Завершить строительство стоимостью 57,6 млн руб. планируется в начале 2022 года.

«На выполнение соглашения будут направлены средства краевого и городского бюджетов, значительная доля финансирования будет обеспечена за счет вложений инвестора. Срок соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности. В нем бесплатно смогут заниматься группы, организованные муниципалитетом», - говорится в сообщении официального сайта Барнаула об условиях концессии.

Фото: официальный сайт Барнаула

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