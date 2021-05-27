Алтайская Счетная палата вошла в «Золотые ворота»

Ход создания туристского автокластера «Золотые ворота» в Бийске вызвал вопросы у Счетной палаты Алтайского края. Ее аудиторы приступили к проверке расходования бюджетных средств на его строительство.

О начале проверки сообщил председатель региональной Счетной палаты Виктор Миненок. Автокластер до сих пор находится в стадии строительства.

«Мы вложили в этот проект 360 млн руб., там есть объект «Горная страна», существенные электрические, газовые, водные сети, которые мы там разместили. Пытаемся дать оценку, насколько эффективно, потратив 360 млн руб., получить такой объект, который до сих пор не подключен к газу, есть проблемы с сохранностью имущества», - рассказал Виктор Миненок (цитата по ТАСС).

Формирование кластера «Золотые ворота» началось в 2011 году. Бийск, расположенный на «Чуйском тракте», является транзитным центром для большого числа автотуристов, направляющихся на отдых в Алтайский край и Республику Алтай. Кластер предполагает создание двух площадок для этого потока – на въезде и выезде из города.

«За период реализации сформирована инвестиционная площадка на въезде в город Бийск, на которой в настоящее время осуществляет деятельность комплекс придорожного сервиса, ведется реконструкция заправочной станции и ее расширение до заправочного комплекса, ряд земельных участков находится в аренде у инвесторов проекта - на них планируется возведения объектов торговли», - говорится о ходе реализации проекта на официальном сайте Алтайского края.

Фото: презентация туристского автокластера «Золотые ворота»