В алтайской «Бирюзовой Катуни» построят горнолыжный комплекс

Новый горнолыжный курорт будет создан на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Его построит компания «Новые вершины».

Речь о строительстве курорта идет в соглашении о социально-экономическом партнерстве, которое подписали алтайский губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор «Новых вершин» Кирилл Светличный. Церемония состоялась в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума.

По данным официального сайта региона, комплекс будет включать 20 км горнолыжных трасс и четыре канатные дороги. Кроме того, запланировано строительство четырех отелей в общей сложности примерно на 1 тыс. мест. Общая сумма инвестиций 25 млрд руб. Проект предполагается реализовать до 2026 года.

По данным сайта ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», в настоящее время на ее территории обустроены три горнолыжные трассы общей протяженностью 3,5 км. На гору туристов доставляет бугельный подъемник.

Фото: сайт особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».