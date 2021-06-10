Руководство района в Республике Алтай раскритиковали за темпы строительства сетей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин раскритиковал руководство Турочакского района региона за низкие темпы строительства инфраструктурных объектов. Речь идет о водопроводе, канализации и очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач.

Олег Хорохордин посетил район вчера в ходе рабочей поездки. Населенные пункты Артыбаш и Иогач находятся на берегу Телецкого озера. По данным официального сайта республики, в настоящее время водопроводные сети в Иогаче построены на 19%, канализация в Артыбаше – на 25%. Министр регионального развития Горного Алтая Константин Зорий отметил, что главная проблема заключается в неудовлетворительной работе администрации Турочакского района в качестве заказчика.

«С 2019 года глава района дает мне гарантийные обязательства о том, что отставание по строительству объектов будет устранено в ближайшее время. Как мы видим, работы не двигаются. Напрашивается вывод о том, что он не способен организовать реализацию таких проектов – технологически не очень сложных», – пришел к выводу Олег Хорохордин.

По его поручению будет проведена проверка реализации этих проектов, призванных снизить негативное воздействие на Телецкое озеро.

Турочакский район возглавляет Виктор Осипов. На этот пост он был избран в начале 2019 года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай