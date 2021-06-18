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«Барнаулкапстрой» предложил внести изменения в проект ЖК «Парковый»

Главная Экономика
Барнаул
14:44 18 Июня 2021
жилье, строительство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Барнаулкапстрой», принадлежащая мэрии столицы Алтайского края, получила возможность продолжить реализацию своих проектов в сфере жилищного строительства. Арбитражный суд региона закрыл дело об ее банкротстве после расчета с кредитором.

Перспективы возведения ЖК «Парковый» в Барнауле обсудили на межведомственной комиссии под председательством вице-мэра Андрея Федорова. По его словам, продажа производственной базы позволила «Барнаулкапстрою» закрыть один из крупных кредитов, а оставшиеся средства направить, в частности, на текущую деятельность.

По данным официального сайта Барнаула, руководитель застройщика Сергей Шумов предложил отказаться от строительства в «Парковом» подземной парковки, так как оно ведет к удорожанию и торможению всего проекта. Вместо этого появился вариант строительства надземной парковки на 40-50 мест. Заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская предложила в связи с этим провести общее собрание дольщиков «Паркового», чтобы обсудить с ними ситуацию.

Проект ЖК «Парковый» предполагает строительство нескольких кирпичных домов премиум-класса. Комплекс расположен в зеленой зоне Змеиногорского тракта в Центральном районе Барнаула.

Фото: сайт АО Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой»

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