«Барнаулкапстрой» предложил внести изменения в проект ЖК «Парковый»

Компания «Барнаулкапстрой», принадлежащая мэрии столицы Алтайского края, получила возможность продолжить реализацию своих проектов в сфере жилищного строительства. Арбитражный суд региона закрыл дело об ее банкротстве после расчета с кредитором.

Перспективы возведения ЖК «Парковый» в Барнауле обсудили на межведомственной комиссии под председательством вице-мэра Андрея Федорова. По его словам, продажа производственной базы позволила «Барнаулкапстрою» закрыть один из крупных кредитов, а оставшиеся средства направить, в частности, на текущую деятельность.

По данным официального сайта Барнаула, руководитель застройщика Сергей Шумов предложил отказаться от строительства в «Парковом» подземной парковки, так как оно ведет к удорожанию и торможению всего проекта. Вместо этого появился вариант строительства надземной парковки на 40-50 мест. Заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская предложила в связи с этим провести общее собрание дольщиков «Паркового», чтобы обсудить с ними ситуацию.

Проект ЖК «Парковый» предполагает строительство нескольких кирпичных домов премиум-класса. Комплекс расположен в зеленой зоне Змеиногорского тракта в Центральном районе Барнаула.

Фото: сайт АО Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой»