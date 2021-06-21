21 июня
Барнаул
погода +17 °C
73.2
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Завершение строительства котельной в пригороде Барнаула отложили до сентября

Главная Экономика
Барнаул
14:12 21 Июня 2021
строительство, газ, котельная
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле перенесли сроки ввода в эксплуатацию газовой котельной в поселке Центральном. Она призвана заменить угольную котельную, состояние которое признано аварийным.

Стоимость проекта, подрядчиком в котором выступает ООО «АлтайПром», составляет 51,7 млн руб. Первоначально планировалось ввести в строй объект на ул. Промышленной к 1 марта 2021 года, но к настоящему времени строительно-монтажные работы выполнены только на 65%.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, сейчас идет монтаж наружных и внутренних тепловых сетей.

Ныне действующая угольная котельная обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 90 жилых домов, школу, детсад, дом культуры и здание сельской администрации. Всего в Центральном проживает более 2 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Барнаула

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: «Барнаулкапстрой» предложил внести изменения в проект ЖК «Парковый»

«Барнаулкапстрой» предложил внести изменения в проект ЖК «Парковый»

18 Июня 2021 г.
Перспективы стройки обсудили на заседании межведомственной комиссии
Новости Барнаула: Руководство района в Республике Алтай раскритиковали за темпы строительства сетей

Руководство района в Республике Алтай раскритиковали за темпы строительства сетей

10 Июня 2021 г.
В Турочакском районе пройдет проверка
Новости Барнаула: В алтайской «Бирюзовой Катуни» построят горнолыжный комплекс

В алтайской «Бирюзовой Катуни» построят горнолыжный комплекс

4 Июня 2021 г.
Проект «Новых вершин» предполагает инвестиции в 25 млрд рублей
Новости Барнаула: Алтайская Счетная палата вошла в «Золотые ворота»

Алтайская Счетная палата вошла в «Золотые ворота»

27 Мая 2021 г.
Аудиторы проверят расходование бюджетных средств на создание кластера
Новости Барнаула: Подписано соглашение о строительстве ФОКа для смешанных единоборств в Барнауле

Подписано соглашение о строительстве ФОКа для смешанных единоборств в Барнауле

26 Мая 2021 г.
Его возведут на условиях концессии
Новости Барнаула: В столице Республики Алтай подскочил объем задолженности горожан за ЖКХ

В столице Республики Алтай подскочил объем задолженности горожан за ЖКХ

13 Апреля 2021 г.
Он увеличился почти вдвое с начала года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Началась перепись населения в труднодоступных районах Алтая

Началась перепись населения в труднодоступных районах Алтая

16 Июня 2021 г.
В 2010 году там проживало около 1,7 тыс. человек
Новости Барнаула: Тепловоз сбил машину на переезде в Алтайском крае

Тепловоз сбил машину на переезде в Алтайском крае

21 Июня 2021 г.
Двое взрослых погибли, двое детей были госпитализированы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru