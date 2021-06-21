Завершение строительства котельной в пригороде Барнаула отложили до сентября

В Барнауле перенесли сроки ввода в эксплуатацию газовой котельной в поселке Центральном. Она призвана заменить угольную котельную, состояние которое признано аварийным.

Стоимость проекта, подрядчиком в котором выступает ООО «АлтайПром», составляет 51,7 млн руб. Первоначально планировалось ввести в строй объект на ул. Промышленной к 1 марта 2021 года, но к настоящему времени строительно-монтажные работы выполнены только на 65%.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, сейчас идет монтаж наружных и внутренних тепловых сетей.

Ныне действующая угольная котельная обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 90 жилых домов, школу, детсад, дом культуры и здание сельской администрации. Всего в Центральном проживает более 2 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Барнаула