Промпроизводство в первом полугодии выросло в семи сибирских регионах из 10

Сибирская промышленность в целом по итогам первого полугодия не смогла дотянуть до результата аналогичного периода 2020-го. С другой стороны, в «плюсе» по этому показателю оказались семь регионов из 10.

Итоги первых шести месяцев работы промышленности в Сибирском федеральном округе подвели в Новосибирскстате. Индекс промпроизводства составил 99,6%, что означает отставание от российского уровня на 4,4%.

Результат января-июня 2020 года превысили семь регионов. Лучший показатель у Республики Алтай – 117,2%. В топ-3 также оказались Новосибирская область (109,7%) и Кемеровская область (107,1%).

Результат промпроизводства в трех субъектах федерации ниже прошлогоднего – в Красноярском крае (92%), а также в Иркутской и Томской областях (по 98,2%).

Фото: сайт Новосибирскстата