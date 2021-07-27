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Алтайский край испытывает кислородное голодание

Главная Экономика
Барнаул
14:26 27 Июля 2021
губернатор, производство, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство Алтайского края планирует увеличить производство кислорода в регионе на 20 т в сутки. Это требуется для снабжения медицинских учреждений.

Проблему обсудили на аппаратном совещании алтайского правительства. По данным краевого министерства здравоохранения, в период пандемии COVID-19 произошел взрывной рост спроса на кислород. До ее начала учреждения здравоохранения потребляли около 10 т в сутки, в настоящее же время необходимо до 50 т.

«В крае налажено производство пяти-семи тонн кислорода. Недостающие объемы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане», - сообщил официальный сайт Алтайского края по итогам совещания.

В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил министерству промышленности и энергетики изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 т медицинского кислорода в сутки. В настоящее время число случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае подходит к отметке 61 тыс. В медучреждениях развернуто 4,7 тыс. коек, из которых 3,5 тыс. подключены к кислороду.

Как писали Sibnovosti.ru, за последний год резко выросла цена медицинского кислорода. Который Иркутская область вынуждена закупать в других регионах.

Фото: pixabay.com

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