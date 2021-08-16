Сибирские экспортеры рапса работали с повышенной кислотностью

Некоторые сибирские экспортеры семян рапса завышают уровень содержания в продукции эруковой кислоты. Тем самым, они пытаются снизить уплату таможенных пошлин. В этом году сибирские таможенники выявили уже 15 подобных фактов.

«Проведенные в рамках таможенного контроля экспертизы подтвердили недостоверность заявленных декларантами сведений, в связи с чем дополнительно были начислены таможенные платежи в размере 35,03 млн руб.», - подсчитали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Как уточнили в ведомстве, речь идет о компаниях из Омской области и Алтайского края. В одном случае было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). При экспорте из Омской области в Китай 194 т семян рапса на 8 млн руб. сумма уклонения составила 2,37 млн руб.

С 1 июля 2021 года ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты повышены с 30% до 50%. По данным таможенников, всего из Сибири в январе-июле этого года было экспортировано 24,5 тыс. т этой продукции суммарной стоимостью $14,3 млн.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти Забайкальского края добивались отмены экспортной пошлины на рапс с середины 2021 года.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края