20 августа
Барнаул
погода +24 °C
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

На Алтае вновь открылся Музей Чуйского тракта

Главная Культура
Барнаул
13:32 20 Августа 2020
музей, экспозиция, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Во втором по величине городе Алтайского края Бийске возобновил работу Музей Чуйского тракта. За время простоя в нем произошли изменения.

В музее провели косметический ремонт залов первого этажа. На втором этаже была увеличена выставочная площадь. Расширилась и экспозиция.

«В зале «Чуйский тракт - дорога тысячелетий» представлены новые предметы, связанные с торговлей по знаменитому тракту: купеческие печати, весы, денежные банкноты, а также предметы быта. Минералогическую коллекцию перенесли в зал «Природные зоны Чуйского тракта» … В мемориальном кабинете Виталия Бианки впервые выставлены гербарные образцы 1922 года, собранные братом писателя на Алтае», - сообщил официальный сайт Алтайского края.

Музей Чуйского тракта является отделом Бийского краеведческого музея им. Бианки.

Фото: сайт МБУ «Бийский краеведческий музей им. Бианки»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайский театр танца признан одним из лучших в России

Алтайский театр танца признан одним из лучших в России

9 Июня 2020 г.
Рейтинг составил портал «ТурСтат»
Новости Барнаула: Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

15 Марта 2020 г.
Новый статус присвоят уже в этом году
Новости Барнаула: В прокат вышел фильм сибирского режиссера

В прокат вышел фильм сибирского режиссера

12 Марта 2020 г.
Василий Кузовлев снял приключенческую ленту
Новости Барнаула: Драмтеатр в Алтайском крае возвращается в историческое здание

Драмтеатр в Алтайском крае возвращается в историческое здание

20 Декабря 2019 г.
В Рубцовском драматическом театре завершился капремонт
Новости Барнаула: Реконструкцию алтайского музея завершат за 436 млн рублей

Реконструкцию алтайского музея завершат за 436 млн рублей

27 Ноября 2019 г.
Работы в Барнауле планируется закончить к 1 июля 2021 года
Новости Барнаула: Актер Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул - Москва

Актер Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул - Москва

28 Сентября 2019 г.
Он был оштрафован на 500 рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Туристы переполнили алтайские базы

Туристы переполнили алтайские базы

17 Августа 2020 г.
В республике наступил пик туристического сезона
Новости Барнаула: Глава Республики Алтай: «Идет подбор кандидатуры из числа коренного населения»

Глава Республики Алтай: «Идет подбор кандидатуры из числа коренного населения»

19 Августа 2020 г.
Олег Хорохордин пообещал сохранить пост первого вице-премьера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru