На Алтае вновь открылся Музей Чуйского тракта

Во втором по величине городе Алтайского края Бийске возобновил работу Музей Чуйского тракта. За время простоя в нем произошли изменения.

В музее провели косметический ремонт залов первого этажа. На втором этаже была увеличена выставочная площадь. Расширилась и экспозиция.

«В зале «Чуйский тракт - дорога тысячелетий» представлены новые предметы, связанные с торговлей по знаменитому тракту: купеческие печати, весы, денежные банкноты, а также предметы быта. Минералогическую коллекцию перенесли в зал «Природные зоны Чуйского тракта» … В мемориальном кабинете Виталия Бианки впервые выставлены гербарные образцы 1922 года, собранные братом писателя на Алтае», - сообщил официальный сайт Алтайского края.

Музей Чуйского тракта является отделом Бийского краеведческого музея им. Бианки.

Фото: сайт МБУ «Бийский краеведческий музей им. Бианки»