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Шукшинский кинофестиваль на Алтае не пройдет по красной дорожке

Главная Культура
Барнаул
11:22 2 Сентября 2020
кино, фестиваль, показ
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае открывается традиционный Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. В связи с эпидемией COVID-19 на этот раз он пройдет без массовых мероприятий.

Показы фильмов конкурсной программы состоятся 3, 4 и 5 сентября на трех открытых площадках в Барнауле. Они находятся в парке «Барнаульская крепость», Парке спорта Алексея Смертина и в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. На каждом просмотре смогут присутствовать не более 50 зрителей.

По данным официального сайта Алтайского края, в конкурсную программу вошло восемь картин. В их числе, «Я свободен»; «Седьмой пробег по контуру земного шара»; «Отряд Таганок»; «Залиния»; «Куратор»; «Калашников», «Нет Бога, кроме меня»; «Смотри как я». Жюри, которое определит победителя, возглавляет секретарь Союза кинематографистов РФ, гендиректор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

Закрытие Шукшинского кинофестиваля состоится 5 сентября в краевой библиотеке им. Шишкова.

Напомним, ранее 22-й по счету Всероссийский Шукшинский кинофестиваль предполагалось провести в июле, но из-за эпидемии его перенесли. Также фестиваль планировалось сделать международным.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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