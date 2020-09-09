9 сентября
Барнаул
погода +9 °C
75.96
 
€ 89.74
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

«Залиния» стала лучшим фильмом Шукшинского кинофестиваля на Алтае

Главная Культура
Барнаул
11:07 9 Сентября 2020
фестиваль, кино, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Алтайском крае подведены итоги XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Церемония награждения лауреатов прошла в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. Шишкова.

В конкурсную программу вошло восемь картин. В их числе, «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Отряд Таганок», «Залиния», «Куратор»; «Калашников», «Нет Бога, кроме меня», «Смотри как я». Жюри возглавил секретарь Союза кинематографистов РФ, гендиректор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

По данным министерства культуры Алтайского края, лучшей лентой была признана «Залиния» режиссера Вадима Дубровицкого. Фильм рассказывает о пятилетней городской девочке Алине, которой из-за болезни матери пришлось жить в поселке.

Диплом «За лучшую мужскую роль» присужден актеру Евгению Ковылину («Я свободен»), а «За лучшую женскую роль» - Ольге Турчак («Смотри как я»).

В этом году из-за эпидемии коронавируса показы прошли только на трех открытых площадках. На каждом сеансе могли присутствовать не более 50 человек.  

Фото: сайт министерства культуры Алтайского края

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Шукшинский кинофестиваль на Алтае не пройдет по красной дорожке

Шукшинский кинофестиваль на Алтае не пройдет по красной дорожке

2 Сентября 2020 г.
В программу вошло семь лент
Новости Барнаула: На Алтае вновь открылся Музей Чуйского тракта

На Алтае вновь открылся Музей Чуйского тракта

20 Августа 2020 г.
За время простоя его экспозиция расширилась
Новости Барнаула: Алтайский театр танца признан одним из лучших в России

Алтайский театр танца признан одним из лучших в России

9 Июня 2020 г.
Рейтинг составил портал «ТурСтат»
Новости Барнаула: Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

15 Марта 2020 г.
Новый статус присвоят уже в этом году
Новости Барнаула: В прокат вышел фильм сибирского режиссера

В прокат вышел фильм сибирского режиссера

12 Марта 2020 г.
Василий Кузовлев снял приключенческую ленту
Новости Барнаула: Драмтеатр в Алтайском крае возвращается в историческое здание

Драмтеатр в Алтайском крае возвращается в историческое здание

20 Декабря 2019 г.
В Рубцовском драматическом театре завершился капремонт
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Операторы ТКО на Алтае и в Иркутской области получат финансовую поддержку

Операторы ТКО на Алтае и в Иркутской области получат финансовую поддержку

7 Сентября 2020 г.
Всего федеральный центр выделил девяти регионам еще 838 млн рублей
Новости Барнаула: Дорожные строители в Горном Алтае обойдут Красные ворота

Дорожные строители в Горном Алтае обойдут Красные ворота

8 Сентября 2020 г.
Альтернативный проезд позволит сохранить памятник природы
Новости Барнаула: Алтайский край значительно увеличил поставки куриного мяса в Китай

Алтайский край значительно увеличил поставки куриного мяса в Китай

8 Сентября 2020 г.
Рост по итогам первого полугодия составил 2,4 раза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru