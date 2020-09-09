«Залиния» стала лучшим фильмом Шукшинского кинофестиваля на Алтае

В Алтайском крае подведены итоги XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Церемония награждения лауреатов прошла в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. Шишкова.

В конкурсную программу вошло восемь картин. В их числе, «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Отряд Таганок», «Залиния», «Куратор»; «Калашников», «Нет Бога, кроме меня», «Смотри как я». Жюри возглавил секретарь Союза кинематографистов РФ, гендиректор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

По данным министерства культуры Алтайского края, лучшей лентой была признана «Залиния» режиссера Вадима Дубровицкого. Фильм рассказывает о пятилетней городской девочке Алине, которой из-за болезни матери пришлось жить в поселке.

Диплом «За лучшую мужскую роль» присужден актеру Евгению Ковылину («Я свободен»), а «За лучшую женскую роль» - Ольге Турчак («Смотри как я»).

В этом году из-за эпидемии коронавируса показы прошли только на трех открытых площадках. На каждом сеансе могли присутствовать не более 50 человек.

Фото: сайт министерства культуры Алтайского края