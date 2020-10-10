Артисты драмтеатра им. Шукшина в Барнауле приступили к репетициям на обновленной сцене

В Барнауле завершена реконструкция сцены в драмтеатре им. В. Шукшина. Артисты уже начали репетировать на обновленной площадке спектакль «Ревизор». Подрядчик заменил все оборудование сцены, большая часть которого скоро отметила бы 50-летний юбилей.

Приводить все механизмы в движение техперсонал теперь сможет с помощью электронного пульта: вместо советских механических ручек установлено программное обеспечение. Сцена будет крутиться плавно, а не рывками, как раньше. Это избавит зрителей от шума механизмов, а актерам больше не придется удерживать равновесие, стараясь не упасть.

«Нам выделили денег на реконструкцию круга и кольца – сценическое оборудование, которое нам нужно, чтобы работали спецэффекты. Старое оборудование, которое извлекли специалисты, ремонту не подлежало – фактически это был металлолом, металлу почти 50 лет, так что все механизмы были заменены», – рассказала директор театра Любовь Березина.

Реконструкцию сцены драмтеатра в Барнауле выполняла компания «Стройцирк», которая работала в Большом театре и Театре им. Е.Вахтангова. Из краевого бюджета на обновление сцены было выделено 35 млн рублей.