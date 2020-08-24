Бывший замминистра предстанет перед судом в Алтайском крае

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о незаконных рубках на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе региона. Обвиняемыми по нему проходят бывший заместителя министра природных ресурсов и экологии края и бывший начальник - лесничий отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, в 2017 году они санкционировали рубку лесных насаждений якобы для прокладки противопожарного разрыва. В реальности же, говорится в материалах дела, они выполняли просьбу предпринимателя, которому необходимо было расчистить площадку для строительства горнолыжной трассы.

«Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 млн руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в следственном управлении, в ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю