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Туристка на Алтае упала в расщелину и сломала руку

Главная Происшествия
Барнаул
14:42 26 Августа 2020
группа, мчс, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай туристка упала расщелину. Она путешествовала по региону в составе незарегистрированной туристической группы.

Спасателям стало известно о ЧП вечером 24 августа. Как выяснилось, в урочище «Красная гора» Усть-Коксинского района женщина после падения сломала руку и не могла выбраться самостоятельно.

«Усть-Коксинские пожарные, прибыв на место происшествия в 22:30, вследствие большой глубины расщелины своими силами поднять пострадавшую из расщелины не смогли. Они спустили ей теплые вещи, медикаменты, продукты питания, фонарик», - рассказали о дальнейшем развитии событий в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

Только на следующий день прибывшие спасатели АПСО организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования. Туристку подняли на поверхность и отправили в районную больницу села Усть-Кокса. Помимо перелома она получила переохлаждение.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичный случай произошел в Кош-Агачском районе Горного Алтая 13 августа. Туристка упала в расщелину. Поднять ее удалось спустя уже несколько часов.

Фото: страница главного управления МЧС по Республике Алтай в соцсети «ВКонтакте»

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