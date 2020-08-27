Барнаульский суд рассмотрит дело обвиняемого в мошенничестве гендиректора НОВАЭМ

В Железнодорожный районный суд Барнаула направлено уголовное дело гендиректора ООО НОВАЭМ, который также возглавлял холдинг, включающий ОАО «Сибэнергомаш». Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об утверждении обвинительного заключения и передаче дела в суд сообщил в прокуратуре Алтайского края. В его материалах говорится о событиях 2013-2014 годов.

«… Используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием в 2013-2014 годах заключил с ОАО «Альфа-Банк» ряд кредитных соглашений на общую сумму более 1,7 млрд руб., сообщив сотрудникам банка заведомо ложные сведения о наличии у предприятий холдинга ликвидного имущества и имущественных прав…», - говорится о действиях обвиняемого на сайте прокуратуры.

По версии следствия, эти средства топ-менеджер похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. По данным алтайских СМИ, речь идет о Виталии Черноморе. Как писали Sibnovosti.ru, он был арестован в ноябре прошлого года. Тогда МВД России сообщало о том, что его подозревают в мошенничестве на сумму более 800 млн руб.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю