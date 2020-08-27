Задержан бывший первый вице-премьер правительства Республики Алтай

В Республике Алтай задержали бывшего первого вице-премьера республиканского правительства Роберта Пальталлера. Он работал в правительства региона почти полтора десятка лет.

О задержании экс-чиновника сообщили ряд информагентств со ссылкой на источник в следственном управлении СКР по Республике Алтай.

«Пока мы можем подтвердить только сам факт задержания Пальталлера по подозрению в совершении преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - подтвердили информацию корреспонденту «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре ведомства.

Официального сообщения о задержании на сайте следственного управления пока нет. Роберт Пальталлер ранее был одним из наиболее влиятельных чиновников Горного Алтая. В регион его пригласил Александр Бердников, возглавивший республику в конце 2005 года. С поста первого вице-премьера Роберт Пальталлер ушел в 2019-м после назначения врио главы республики Олега Хорохордина.

Фото: официальный сайт Республики Алтай