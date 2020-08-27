Ракетчика задержали на Алтае за шпионаж

В Барнауле арестован военнослужащий, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным пресс-службы ведомства, речь идет о военнослужащем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

«ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», - говорится в сообщении ФСБ.

«Коммерсантъ» называет арестованного старшим лейтенантом Сергеем Сидорчуком, который проходит службу в 35-й дивизии РВСН.

Фото: pixabay.com