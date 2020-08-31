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Специалисты выясняют причину гибели рыбы в алтайском озере

Главная Происшествия
Барнаул
13:43 31 Августа 2020
проверка, рыба, озеро
Автор: Sibnovosti.ru
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В алтайском озере Горькое-Перешеечное стала гибнуть рыба. Проверку в связи с этим проводит министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

«К нам поступили жалобы жителей, также мы увидели информацию в соцсетях о гибели рыб и резком запахе на территории озера. Инициирована проверка по данному факту», - сообщили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ведомства.

В озере уже взяты пробы воды для исследований.

Озеро Горькое-Перешеечное с площадью поверхности 45 кв. км расположено на территории Егорьевского района края. Здесь находятся месторождения лечебных грязей, используемых для лечения заболеваний нервной системы, органов дыхания и системы пищеварения. На берегу озера находится село Новоегорьевское – административный центр района.

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе случаи гибели рыбы были отмечены в реке Туле. Она протекает в левобережной части Новосибирска. Причина пока не выяснена.   

Фото: pixabay.com

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