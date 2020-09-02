Квартиросъемщик в Алтайском крае украл старинную икону

Житель города Бийска в Алтайском крае украл икону возрастом около 450 лет. Он уже признал вину и написал явку с повинной.

Кражу подозреваемый совершил в квартире, которую снимал. Хозяйка квартиры хранила две иконы.

«По словам владелицы жилплощади, одному из образов насчитывается около 450 лет и его стоимость составляет порядка 1 млн руб. Цена второй иконы, по мнению женщины, примерно 100 тыс. руб.», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, у квартиросъемщика возникли финансовые сложности, и он сдал иконы в антикварную лавку за 1,1 тыс. руб. Вырученные деньги он потратил на продукты питания.