Главу АИЖК РА обвинили в мошенничестве при строительстве в «Манжероке»

В Москве задержан гендиректор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (АИЖК РА) Михаил Карпенко. Его уже доставили в Горно-Алтайск.

О задержании сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального сообщения правоохранительных органов об этом пока нет.

«В отношении Михаила Карпенко возбуждены уголовные дела по факту хищения бюджетных средств в сумме 94,3 млн руб. при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» и по факту растраты с использованием служебного положения денежных средств АО АИЖК РА», - рассказал источник.

По данным ТАСС, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Источник также отметил, что задержание Михаила Карпенко связано с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего первого вице-премьера республиканского правительства Роберта Пальталлера, который «мог являться организатором указанного преступления».

Михаил Карпенко возглавил АИЖК РА в 2015 году. В 2017-м агентство выиграло аукциона на право строительства системы оснежения «Манжерока».

«Система оснежения не готова. Она уже должна была быть сдана, но местные власти (предыдущее руководство региона), мягко говоря, с задачей не справились. Придется нам всю эту работу переделывать... К следующему сезону здесь уже будет работать самая современная система оснежения», - заявлял в сентябре прошлого года глава «Сбербанка России» Герман Греф.

Тогда он говорил, что уже обратился в правоохранительные органы в связи с этой ситуацией. В апреле 2020-го, как писали Sibnovosti.ru, следственное управление СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело о нанесении ущерба бюджету региона в размере 94 млн руб. при строительстве механической системы оснежения. По предварительным данным следствия, должностные лица правительства региона и казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» приняли работы у АО АИЖК РА, подписав соответствующие документы на 505 млн руб. Между тем, работы на 94 млн руб. не были выполнены, но их оплата из бюджета региона была произведена.