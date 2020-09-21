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Четыре человека погибли в барнаульском ДТП

Главная Происшествия
Барнаул
10:29 21 Сентября 2020
дтп, мвд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло в Барнауле. Его жертвами стали четыре человека.

Инцидент случился вчера вечером на Павловском тракте возле дома №319. Автомобиль Toyota RAV4 налетел на стоящий «КамАЗ». Как отметили в главном управлении МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло в месте проведения дорожных работ, обозначенных соответствующими знаками.

«Водитель, а также пассажиры - женщина 1988 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2017 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года пять человек погибли в ДТП в Рубцовском районе Алтайского края. Тогда на 265-м км трассы А-322 (Барнаул - Рубцовск) столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Фото: страница «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»

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