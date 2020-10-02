Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина будут судить за коррупцию

Железнодорожный районный суд Барнаула рассмотрит коррупционное дело вице-мэра Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в 2019 году в виде путевки в Испанию.

Тур для чиновника на сумму 158 тысяч рублей оплатил будущий генеральный директор «Барнаулкапстрой» в качестве вознаграждения за назначение на эту должность. После этого оба стали требовать 15 млн рублей у застройщика многоэтажного дома, который работал по заказу «Барнаулкапстрой». За взятку чиновники обещали подрядчику общее покровительство, а в будущем беспроблемную приемку и оплату построенной многоэтажки.

Сергей Демин был задержан с поличным, когда ему предавали взятку в 3,6 млн рублей. Его имущество на сумму 17 млн рублей арестовано.