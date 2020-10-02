2 октября
Барнаул
погода +4 °C
78.09
 
€ 91.58
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина будут судить за коррупцию

Главная Происшествия
Барнаул
18:57 2 Октября 2020
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Железнодорожный районный суд Барнаула рассмотрит коррупционное дело вице-мэра Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в 2019 году в виде путевки в Испанию.

Тур для чиновника на сумму 158 тысяч рублей оплатил будущий генеральный директор «Барнаулкапстрой» в качестве вознаграждения за назначение на эту должность. После этого оба стали требовать 15 млн рублей у застройщика многоэтажного дома, который работал по заказу «Барнаулкапстрой». За взятку чиновники обещали подрядчику общее покровительство, а в будущем беспроблемную приемку и оплату построенной многоэтажки.

Сергей Демин был задержан с поличным, когда ему предавали взятку в 3,6 млн рублей. Его имущество на сумму 17 млн рублей арестовано.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Четыре человека погибли в барнаульском ДТП

Четыре человека погибли в барнаульском ДТП

21 Сентября 2020 г.
Toyota RAV4 налетел на стоящий «КамАЗ»
Новости Барнаула: Бывший вице-премьер Алтайского края стала фигурантом уголовного дела

Бывший вице-премьер Алтайского края стала фигурантом уголовного дела

17 Сентября 2020 г.
Ирина Долгова подозревается в превышении полномочий
Новости Барнаула: Главу АИЖК РА обвинили в мошенничестве при строительстве в «Манжероке»

Главу АИЖК РА обвинили в мошенничестве при строительстве в «Манжероке»

4 Сентября 2020 г.
Гендиректор агентства задержан в Москве и доставлен в Горно-Алтайск
Новости Барнаула: Квартиросъемщик в Алтайском крае украл старинную икону

Квартиросъемщик в Алтайском крае украл старинную икону

2 Сентября 2020 г.
Он сдал ее в антикварный магазин и купил продукты
Новости Барнаула: Специалисты выясняют причину гибели рыбы в алтайском озере

Специалисты выясняют причину гибели рыбы в алтайском озере

31 Августа 2020 г.
Горькое-Перешеечное с лечебной грязью находится в Егорьевском районе края
Новости Барнаула: Ракетчика задержали на Алтае за шпионаж

Ракетчика задержали на Алтае за шпионаж

27 Августа 2020 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о государственной измене
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Алтайском крае отремонтируют 40 км трассы к соленым озерам

В Алтайском крае отремонтируют 40 км трассы к соленым озерам

29 Сентября 2020 г.
Работы запланированы на 2021 год
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru