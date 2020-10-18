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На Алтае найдено тело одного из пропавших при учете диких животных специалистов

Главная Происшествия
Барнаул
15:58 18 Октября 2020
мчс, лавина, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
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Два сотрудника комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай попали под лавину. Инцидент произошел в Кош-Агачском районе региона.

По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, специалисты занимались учетом сибирского горного козла и горного барана. Поздно вечером 16 октября они должны были выйти на связь, но этого не произошло.

Вчера спасатели начали поиски пропавших. Сегодня в ведомстве сообщили ТАСС о том, что обнаружено тело одного из пропавших. Его доставят в Горно-Алтайск на вертолете.

Напомним, в прошлом году в Кош-Агачском районе попала под лавину группа туристов из Новосибирской области. Тогда погибло семь человек. В августе 2019-го погибла попавшая под камнепад туристка из Свердловской области. Год спустя погибла туристка из Москвы, сплавлявшаяся по реке Шавла.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай

 

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