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Тело второго специалиста по охране животного мира найдено на месте лавины в алтайских горах

Главная Происшествия
Барнаул
17:24 19 Октября 2020
тело, мчс, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня участники поисковой операции в горах Республики Алтай обнаружили тело второго пропавшего сотрудника регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Специалистов накрыла лавина в урочище Казаныгир Кош-Агачского района.

Напомним, двое специалистов занимались учетом сибирского горного козла и горного барана. Поздно вечером 16 октября они должны были выйти на связь, но этого не произошло. 17 октября начались поиски, а 18-го обнаружили тело первого пропавшего.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Алтай, для эвакуации тела второго погибшего планируется использовать вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС. Ранее спасатели прибыли на этом воздушном судне, чтобы участвовать в поисковой операции. 

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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