Алтайский табун угнали в Туву

В Кош-Агачском районе Республики Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об угоне табуна лошадей. Оно расследовалось по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным прокуратуры, инцидент произошел летом этого года. Фигурантами уголовного дела являются трое жителей соседней Республики Тува.

«… Трое лиц верхом на лошадях приехали на территорию Кокоринского сельского поселения Кош-Агачского района, и на одном из пастбищ выследили табун из 22 голов лошадей разного возраста, и дождавшись ночи собрали лошадей в табун и угнали их на территорию Республики Тува, где впоследствии продали часть похищенных лошадей», - рассказали в алтайской прокуратуре.

По оценке правоохранительных органов, ущерб от кражи составил почти 0,9 млн руб. При этом 845 тыс. руб. потерпевшему уже были возмещены в ходе следствия.

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