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Противники ношения масок остановили движение трамваев на линии в Барнауле

Главная Происшествия
Барнаул
12:01 28 Октября 2020
трамвай, мвд, протест
Автор: Sibnovosti.ru
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В один из судов Барнаула переданы материалы в отношении 17 участников пассажиров трамвая. Они отказались надеть медицинские маски, в результате чего движение электротранспорта на линии было парализовано.

Инцидент произошел в середине дня 26 октября. По данным официального сайта столицы Алтайского края, группа горожан, вошедшая в трамвай на перекрестке ул. Попова и Взлетной, отказалась выполнить требование кондуктора о масках.

«Данные о случившемся были оперативно переданы в центральную диспетчерскую предприятия. На место незамедлительно прибыли ревизоры службы по безопасности движения МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула и полицейский наряд, который принял решение отправить вагон с «бунтующими» пассажирами в тупик на станцию Докучаево, где нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей», - рассказали в мэрии о дальнейшем развитии событий.

По данным городских властей, за последние пять дней из-за нарушения масочного режима электротранспорт простоял на линии более 4,5 часов и не довез до места назначения около 3,5 тыс. пассажиров.

О передаче материалов в суд официальный сайт Барнаула сообщил со ссылкой на городское управление МВД России. На сайте краевого главка полиции сообщения об инциденте нет.

Как писали Sibnovosti.ru, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Алтайском крае приостановили (за рядом исключений) плановую медицинскую помощь.

Фото: официальный сайт Барнаула

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