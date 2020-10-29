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Подростка подожгли на остановке в Барнауле

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Барнаул
09:44 29 Октября 2020
подросток, уголовное, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле возбуждено уголовное дело после возгорания подростка. Оно расследуется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошел вечером 27 октября вблизи остановки общественного транспорта «Опытная станция Барнаула». Она находится в селе Лебяжье.

«Трое подростков, имея при себе бутылку с бензином, допустили ее опрокидывание и попадание на одного из юношей легковоспламеняющейся жидкости. Вследствие неосторожного обращения с огнем, одежда на подростке вспыхнула», - рассказали о нем в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

14-летний подросток серьезно пострадал. Его доставили в больницу с ожогами 30% поверхности тела и отправили в реанимацию. Как отметили в следственном управлении, в ходе расследования будет дана оценка родителям несовершеннолетних, а также должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за детьми, состоящими на учете в органах системы профилактики.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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