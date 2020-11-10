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В Бийске едва не сожгли дом с детьми

Главная Происшествия
Барнаул
09:20 10 Ноября 2020
пожар, дети, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Бийске Алтайского края предъявлено обвинение мужчине, который едва не сжег дом с двумя детьми. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30 и пунктам «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетних, совершенное общеопасным способом), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога).

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел 18 октября. В тот день обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, где находились дети 11 и трех лет.

«В связи с тем, что дочь хозяйки не открыла ему дверь, мужчина поджег крыльцо дома, предварительно облив его смесью из масла и бензина», - говорится о дальнейшем развитии событий на сайте ведомства.

По данным следствия, детей спас прохожий, который вытащил их из окна. Дому был нанесен значительный ущерб.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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