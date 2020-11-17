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Алтайского эколога и московского бизнесмена задержали с оружием рядом с нацпарком

Главная Происшествия
Барнаул
08:55 17 Ноября 2020
парк, животные, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай пограничники задержали трех человек с огнестрельным оружием. В их числе оказался руководитель местной экологической организации, занимающейся охраной животных, и московский предприниматель.

Инцидент произошел 14 ноября рядом с территорией ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский». На его территории любая охота запрещена.

«По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи», - говорится в сообщении парка.

Между тем, группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов - аргали. Охота на них запрещена.

По данным руководства «Сайлюгемского», пограничники не были уведомлены о ведении какой-либо деятельности на этой территории. В связи с этим нарушителей доставили в село Кош-Агач для проверки документов и выяснения обстоятельств. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении.

Фото: Алексей Кужлеков/ ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»

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