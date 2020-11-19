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Руководителей алтайского медцентра арестовали по подозрению в хищении

Главная Происшествия
Барнаул
15:51 19 Ноября 2020
скр, средства, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 170 млн руб. руководством центра «Добрый доктор». Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Деньги за услуги в рамках ОМС на счет этой клиники перечислил Фонд медицинского страхования. Но, как заявили в Следственном комитете, центр предоставлял фиктивную отчетность об объеме оказанных услуг. Также организация отправляла подложные документы о затратах на аренду помещений, медоборудование и обучение персонала.

Трое должностных лиц арестованы. Им инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Фото: «Общественное телевидение России»

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