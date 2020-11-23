В барнаульской колонии потушили крышу

В минувшее воскресенье произошел пожар в исправительной колонии №3 управления ФСИН по Алтайскому краю. Она расположена на территории Барнаула.

О пожаре сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината. В результате инцидента никто не пострадал.

ИК-3 с лимитом наполнения в 1,95 тыс. человек является одной из крупнейших в Алтайском крае.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году произошел пожар в ИК-4, расположенной в Томске. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

Фото: сайт управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю