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В барнаульской колонии потушили крышу

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Барнаул
10:03 23 Ноября 2020
пожар, управление, здание
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В минувшее воскресенье произошел пожар в исправительной колонии №3 управления ФСИН по Алтайскому краю. Она расположена на территории Барнаула.

О пожаре сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината. В результате инцидента никто не пострадал.

ИК-3 с лимитом наполнения в 1,95 тыс. человек является одной из крупнейших в Алтайском крае.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году произошел пожар в ИК-4, расположенной в Томске. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

Фото: сайт управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю

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