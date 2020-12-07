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СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

Главная Происшествия
Барнаул
15:50 7 Декабря 2020
депутаты, убийство, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Трагедия произошла в небольшом селе Соузга, расположенном недалеко от Горно-Алтайска. Местный житель застрелил двух человек.

О возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) сообщило следственное управление СКР по Республике Алтай. По его данным, двойное убийство произошло в ночь на 5 декабря.

«Злоумышленник, имея при себе зарегистрированное охотничье оружие, пришел к бывшей супруге и произвел в нее и ее сожителя не менее 10 выстрелов, а затем произвел несколько выстрелов в себя», - рассказали в ведомстве о развитии событий.

Потерпевшие скончались на месте. Сам злоумышленник остался жив. Он получил ранение в голову и был доставлен в республиканскую больницу.

Фамилия предполагаемого преступника в пресс-релизе следственного управления не указывается. По данным ТАСС, фигурант уголовного дела – депутат местного сельсовета.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай

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